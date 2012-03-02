Дружина Луценка вважає, що влада хоче знищити її родину

Конфіскацією майна влада хоче знищити родину екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявила дружина Ю.ЛУЦЕНКО Ірина ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Цим кроком влада хоче підкосити сім`ю ЛУЦЕНКІВ на корені. Це моя особиста думка. Іншого пояснення немає. Прокуратура не довела ні копійки особистої користі мого чоловіка. Вона не довела саме злочинної змови, про що говорилося протягом 9 місячного судового марафону», - І.ЛУЦЕНКО.

Вона нагадала, що прокуратура так і не довела, що все, що інкримінувалося Ю.ЛУЦЕНКУ, було злочином. «Були розмови про пенсії водієві, про відзначення Дня міліції, але жодного разу не було сказано про факт саме змови у злочині», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

«Я хочу сказати одне: влада, конфіскуючи наше майно, взяла собі за мету виродити цю сім`ю ЛУЦЕНКА, винищити як клас. Для того, щоб не повадно було ні йому, ні його дітям», - підкреслила дружина екс-міністра.

Вона також припустила, що буде конфіскована квартира родини Ю.ЛУЦЕНКА в Києві та два автомобілі, які належать їй.

«Необхідна підтримка не тільки близьких і друзів, міжнародної спільноти, яка за цей період дев’ятимісячного судового марафону проявила наполегливість у своїх намаганнях переконати владу, що панує сьогодні в Україні, стосовно суду по відношенню до мого чоловіка. Потрібна підтримка усього українського народу», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

«Оцей вирок – чотири роки, як сказала влада, повинен ізолювати Ю.ЛУЦЕНКА від суспільства. Хочу внести корективи в цю фразу – це суспільство, ізольоване від Ю.ЛУЦЕНКА. Ми бачимо протестні настрої в Україні. Сьогоднішнє населення починає розуміти, що ситуація, яка склалася в країні, залежить від кожного із них», - зазначила дружина екс-міністра.

У той же час вона наголосила, що «немає такого ЛУЦЕНКА, немає такої ТИМОШЕНКО, які б об’єднали ці розділені групи незадоволених громадян України, які розуміють, що кожний громадянин, який віддає часточку своєї праці, свого життя цій державі, не означає, що він працює на цю владу. Це влада повинна працювати на державу».

«Відповідно із цього і від ізоляції мого чоловіка від суспільства, я б воліла підтримки саме цього суспільства. Саме тих людей, які вважають себе громадянами, яким є мій чоловік. Який всі ці рік і два місяці, знаходячись у в’язниці, доказував одну просту істину, сказану ще Теодором Рузвельтом: «Роби, що можеш, з тим, що маєш, на тому місці, де ти є», - заявила І.ЛУЦЕНКО.

Вона зауважила, що яскравим прикладом цього було голодування Ю.ЛУЦЕНКА протягом 32 днів. «Хтось казав, що воно нічого не вартує. Але він цим показав: люди - не бійтеся, люди – вчиняйте спротив, робіть щось. Якщо кожний на своєму місці буде робити спробу спротиву цій владі, цьому беззаконню, то ми - велика сила», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

«Ситуація в державі показує, що влада боїться лише об’єднаної великої сили як Майдану: тих підприємців, тих чорнобильців, тих афганців. Так, вони вийшли, але добилися лише часточки своєї правди, своєї пільги», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.