Запорізькі прибічники Тігіпка врешті погодилися влитися до Партії регіонів

Запорізька міська організація партії «Сильна Україна», яка раніше призупинила переговори, на засіданні бюро ухвалила рішення про об'єднання з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської організації «Сильної України», «враховуючи готовність до діалогу, яку сьогодні демонструє Партія регіонів у місті Запоріжжя, Запорізька міська організація партії «Сильна Україна» ухвалила рішення про об'єднання з Партією регіонів у Запоріжжі й рекомендувала делегатам ІІ етапу ІІ національного з'їзду партії «Сильна Україна» від Запоріжжя підтримати рішення з'їзду, спрямовані на об'єднання з Партією регіонів».

За даними керівника міськорганізації «Сильної України» Валерія ЕДЕЛЄВА, в результаті об'єднання партій представники «Сильної України» розраховують увійти до числа керівників Партії регіонів.

«Ми досягли згоди у багатьох питаннях із нашими колегами з Партії регіонів. Наші програми дуже близькі. Цим пояснюється рішення нашого лідера Сергія ТІГІПКА працювати в Кабінеті міністрів України. А в разі злиття партій він має всі шанси обійняти керівну посаду і в керівництві Партії регіонів. Запорізька міська організація «Сильної України» теж має достатню кількість менеджерів-управлінців, які можуть підсилити місцевий осередок Партії регіонів», - цитує В.ЕДЕЛЄВА прес-служба міськорганізації «Сильної України».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року запорізька організація партії «Сильна Україна» призупинила переговорний процес про об'єднання з Партією регіонів, вимагаючи зміни керівника міськорганізації Партії регіонів Володимира КАЛЬЦЕВА. «Керуючи міською організацією Партії регіонів, В.КАЛЬЦЕВ часто ставить свої особисті інтереси вище за інтереси громади», - стверджувалося в офіційній заяві запорізької організації «Сильної України».

У заяві також стверджувалося, що «ключовою умовою для об'єднання партійних організацій у Запоріжжі є усунення В.КАЛЬЦЕВА від керівництва міською організацією Партії регіонів і від виконання функцій секретаря Запорізької міської ради».

Наприкінці лютого 2012 року В.КАЛЬЦЕВ ініціював свою відставку з посади секретаря міськради. 71 із 74 депутатів, які брали участь у роботі сесії, проголосували «за».

Посади керівника фракції Партії регіонів у Запорізькій міськраді позбавився також перший заступник мера Запоріжжя Андрій ІВАНОВ.

Обидві посади обійняв Роман ТАРАН, який тепер є одночасно секретарем Запорізької міської ради, керівником міської організації Партії регіонів і головою фракції цієї партії в міськраді.