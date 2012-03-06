Ештон ще раз закликає Україну вирішити «питання Тимошенко»
Про це Верховний представник ЄС заявила по завершенню міністерської зустрічі країн Вишеградської четвірки, “Східного партнерства” та ЄС
|Кетрін ЕШТОН
Про це вона заявила 5 березня в Празі по завершенню міністерської зустрічі країн Вишеградської четвірки, “Східного партнерства” та ЄС.
“Ми були чіткими з урядом України, що за міжнародними стандартами питання Ю.ТИМОШЕНКО не було вирішено належним чином, і ми закликаємо Україну не лише зрозуміти це, але, якщо хочете, змінити це, використовуючи міжнародні суди. І ми продовжимо закликати до цього”, - сказала К.ЕШТОН.
Вона зазначила, що минулого року Україна та ЄС завершили переговори про угоду про асоціацію, і зараз іде підготовка до її ратифікації.
“Що я хотіла б сказати, ви ніколи не можете розлучити економіку та політику, а також зв’язок між сильними та тісними відносинами з реальністю, яка відбувається в будь-якій країні”, - зазначила К.ЕШТОН.