Президент Європарламенту: влада має боятися ЗМІ, а не навпаки

Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ вважає, що журналісти України можуть сприяти розвитку відносин з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це М.ШУЛЬЦ сказав під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Я думаю, ви можете сприяти чесному, справедливому та відкритому висвітленню ситуації в ваших ЗМІ, однак схвалення рішень, зрештою, перебуває в руках політиків”, - сказав М.ШУЛЬЦ.

“Це складно для політичного представника, говорити про роль ЗМІ. Мій досвід свідчить, що відповідальні політики мають завжди остерігатися, що ЗМІ стоять за ними, коли вони кажуть неправду. В такі моменти, журналісти є найменш приємними людьми в світі. Це – мій досвід”, - додав він.

При цьому, Президент Європарламенту висловив переконання в тому, що жоден політик, будучи найкращим актором, не може бути “настільки гарним брехуном”, щоб не знайшовся хоча б один журналіст, який би викрив це.

“Ваша роль є дуже важливою у вашій країні. Ви повинні бути за політичною системою”, - наголосив М.ШУЛЬЦ.

Президент Європарламенту пригадав, як кілька років тому під час дебатів з тодішнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, він нагадав тому, що в нормальній парламентській демократії влада має боятися ЗМІ, а не навпаки, як це було тоді в Італії.

“В той момент, коли журналісти побоюються влади, демократія в небезпеці. Якщо ви можете гарантувати повну свободу ЗМІ у вашій країні, і це буде зрозуміло для нас, - це гарний крок для України”, - наголосив М.ШУЛЬЦ.