Тимошенко відмовилася носити тюремну робу
15:28, 09 березня 2012Політика
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У Києві отримали текст заяви від керівництва харківської жіночої колонії
Екс-прем`єр-міністрУкраїниЮліяТИМОШЕНКО,яка перебуваєза вирокомПечерськогосудувКачанівськійвиправнійколоніїм. Харкова,відмовиласяносититюремнийспецодяг.
Про цекореспондентуУНІАНповідомиливпрес-службіДержавноїпенітенціарноїслужбиУкраїни.
«Відмовляюсядотримуватисябудь-якихрежимнихвимог -примусовопрацювати,тому що умене єробота -яголовапартії «Батьківщина», надягатитюремнуформу», -цитуєпрес-службаГПтСУписьмову заявуЮ.ТИМОШЕНКОдо керівництваустанови.
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