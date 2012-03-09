Тимошенко відмовилася носити тюремну робу

У Києві отримали текст заяви від керівництва харківської жіночої колонії

Екс-прем`єр-міністрУкраїниЮліяТИМОШЕНКО,яка перебуваєза вирокомПечерськогосудувКачанівськійвиправнійколоніїм. Харкова,відмовиласяносититюремнийспецодяг. Про цекореспондентуУНІАНповідомиливпрес-службіДержавноїпенітенціарноїслужбиУкраїни. «Відмовляюсядотримуватисябудь-якихрежимнихвимог -примусовопрацювати,тому що умене єробота -яголовапартії «Батьківщина», надягатитюремнуформу», -цитуєпрес-службаГПтСУписьмову заявуЮ.ТИМОШЕНКОдо керівництваустанови.

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