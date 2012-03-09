Турчинов, Яценюк і Тягнибок разом вшанували пам'ять Шевченка

Лідери об’єднаної опозиції разом вшанували пам'ять Тараса Шевченка у день народження поета.

Як повідомляє сайт партії «Батьківщина», квіти до пам’ятника Т.Шевченку у Києві поклали перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК і голова партії «ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що сьогодні опозиція продемонструвала, що її представники – разом. «Це символічно, що саме сьогодні лідери опозиції разом поклали квіти до нашого великого Кобзаря», - сказав він.

За словами політика, зараз триває активний об’єднавчий процес опозиції «не лише в центрі, а й на регіональному рівні». Потужні координаційні ради створюються практично в усіх регіонах України.

«І в Донецьку, і у Львові, і в Луганську, і в Одесі – тобто, скрізь – і у регіонах, і у центрі ми об’єднуємося», – заявив О.ТУРЧИНОВ.

«Тільки разом ми зможемо перемогти і відновити демократичний європейський шлях України», – наголосив він.