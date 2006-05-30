Ющенко у Донецьку (фото)
16:38, 30 травня 2006Політика
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Президент перебуває на Донбасі з робочим візитом
30 травня Президент України Віктор Ющенко перебуває з робочим візитом у Донецьку.
Президента біля ОДА зустріли близько 2 тисяч людей з прапорами різних партій. Ющенко підійшов до "помаранчевих" і потиснув їм руки.
У ході поїздки Президент провів нараду з активом області, на якій представив нового губернатора Володимира Логвиненка.
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