Експерт: Янукович показує «донецьким», що їх ера закінчується

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що своїм запрошенням на посаду міністра економіки Петра Порошенка Президент Віктор Янукович хоче показати, що він призначає на посаду в Кабмін не тільки «донецьких» і дає натяк на те, що «закінчується ера донецького професіоналізму, а наступає ера професіоналів загальноукраїнського масштабу».

Про це політолог сказав «Главреду».

Небоженко підкреслив, що Янукович дав зрозуміти, що управління країною і реформи повинні здійснювати професіонали, незалежно від партійної приналежності. «Тому він зважується на такий серйозний крок, намагаючись умовити Порошенка взяти одну з ключових посад в уряді», - підкреслив Небоженко.

«Він (Янукович.), з одного боку, показує йому перспективи, а Порошенко давно вже дозрів як міністр і має вже досвід роботи на цій посаді, а з іншого - показує «донецьким», що далі рухатися Україні, спираючись тільки на їхні сили, неможливо», - висловив свою думку політолог.

«Залучаючи Порошенка до роботи в Кабміні Янукович намагається зробити те, що не вдалося свого часу зробити Вікторові Ющенку, який мав намір помирити різні береги, різні фінансово-промислові групи», - вважає Небоженко.

«Порошенко покаже приклад і решті сильних політиків із опозиції, що опинилися не при ділі, що співпраця Президента в принципі можлива не тільки зі «своїми», але й із тими, хто раніше був в опозиції. Це запрошення виглядає як натяк на те, що закінчується ера донецького професіоналізму, а наступає ера професіоналів загальноукраїнського масштабу», - підкреслив політолог.

Раніше «Главред» повідомляв: Янукович хоче, щоб Порошенко працював в уряді міністром економічного розвитку й торгівлі. «Я мав довгу ретельну розмову з Петром Порошенком, і його настрої, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому я хотів би, щоб він працював (в уряді)», - сказав Президент.