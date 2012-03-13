Яценюк - з трибуни ВР: Сталось чудо

Опозиція вимагає окремої зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК, який оголосив відповідну заяву від імені фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

Він підкреслив, що «опозиція внесла свій пакет законів, які повинні застабілізувати економічну ситуацію і відновити соціальну справедливість». «Ми очікуємо на зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ. Президенту В.ЯНУКОВИЧУ не потрібно ховатися ні від народу, ні від опозиції», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, недивним є те, що «Президент ЯНУКОВИЧ проігнорував зустріч з опозицією в силу того, що йому, напевно, нічого сказати ні опозиції, ні власному народу».

В заяві зазначається, що після того, як опозиція виступила із соціальними ініціативами, «сталось чудо – В.ЯНУКОВИЧ згадав, що він Президент, він згадав про те, що треба виконувати обіцянки перед народом України». «Чомусь він подумав, що саме перед парламентськими виборами можна купити голоси українців за ті подачки, які він сьогодні пропонує як начебто соціальні ініціативи», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що Президент ініціює доплату українським пенсіонерам по 100 грн., але при цьому «саме він і його провладна більшість 6 місяців тому вилучили із закону про пенсійне забезпечення поправку 40, яка передбачала перерахунок пенсій на 334 грн.». В заяві зазначається, що Президент України обіцяє доплату в 165 грн. для колишніх військовослужбовців, але, в той же час, законодавством України передбачається збільшення пенсій для військовослужбовців на 800 грн. А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв виплатити до Дня Перемоги ветеранам по 2200 грн., але в законодавстві передбачена виплата до 8000 грн.

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що опозиція наполягає, щоб відбулася її зустріч з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня прес-служба Президента поінформувала, що на 13 березня на 14.30 запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, його заступниками і лідерами парламентських фракцій, зокрема, опозиційних. Відповідні запрошення були розіслані Адміністрацією Президента 12 березня.

Під час розмови буде обговорюватися пакет питань, у тому числі ті, які були порушені у зверненні до глави держави від Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА і Миколи МАРТИНЕНКА від 21 лютого.

Разом з тим лідери опозиційних фракцій НУ-НС і "БЮТ-"Батьківщина" М.МАРТИНЕНКО і А.КОЖЕМ`ЯКІН у спільній заяві зазначили, що готові обговорити актуальні політичні та соціально-економічні питання тільки з Президентом і не збираються брати участь в завтрашній зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з його «сателітами з парламентської більшості».