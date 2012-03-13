Опозиція заблокувала трибуну парламенту

Депутати вигукують: «Ганьба!» і «Банду геть!».

Фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти розгляду законопроектів щодо реформування нафтогазового комплексу. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про розгляд законопроектів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу. Після цього опозиційні фракції заблокували трибуну парламенту. Депутати вигукують: «Ганьба!» і «Банду геть!».

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