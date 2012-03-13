Томенко знайшов спільне у Януковича і Ющенка
Заступник голови Верховної Ради України вважає, що Янукович і Ющенко однаково будують передвиборчі кампанії
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що передвиборчі ініціативи команди нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА тотожні передвиборчим ініціативам команди його попередника Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови ВР, таким чином М.ТОМЕНКО прокоментував ініціативу парламентської провладної більшості про необхідність скасування депутатської недоторканності.
"Факт залишається фактом: і у справі депутатської недоторканності, і у справі соціальних ініціатив як за формою, так і за змістом ініціативи цих двох президентів фактично ідентичні", - сказав М.ТОМЕНКО.
Водночас заступник ВР не став аналізувати такий збіг ініціатив. "Важко сказати, чому тему ліквідації лише депутатської недоторканності, а не всіх категорій високопосадовців, у тому числі суддів і Президента, перед парламентськими виборами застосовувала у свій час команда Віктора ЮЩЕНКА, а тепер – команда Віктора ЯНУКОВИЧА", - зазначив він.
"Можливо, це пов’язано з тим, що багато відомих фахівців в галузі конституційного і виборчого права, які працювали в Адміністрації В.ЮЩЕНКА, сьогодні працюють в Адміністрації В.ЯНУКОВИЧА. А може, з тим, що як Адміністрація В.ЮЩЕНКА, так і В.ЯНУКОВИЧА активно співпрацює і прислухається до думок американських політтехнологів", - припустив М.ТОМЕНКО.
Водночас він нагадав, що позиція фракції "БЮТ-Батьківщина" залишається незмінною. "Ми готові голосувати, але в тій версії, за якої у нас не буде жодної недоторканної особи в Україні. Наша позиція чітка: всі повинні бути рівними перед законом", - підкреслив заступник голови ВР.