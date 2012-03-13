Томенко знайшов спільне у Януковича і Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що передвиборчі ініціативи команди нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА тотожні передвиборчим ініціативам команди його попередника Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови ВР, таким чином М.ТОМЕНКО прокоментував ініціативу парламентської провладної більшості про необхідність скасування депутатської недоторканності.

"Факт залишається фактом: і у справі депутатської недоторканності, і у справі соціальних ініціатив як за формою, так і за змістом ініціативи цих двох президентів фактично ідентичні", - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас заступник ВР не став аналізувати такий збіг ініціатив. "Важко сказати, чому тему ліквідації лише депутатської недоторканності, а не всіх категорій високопосадовців, у тому числі суддів і Президента, перед парламентськими виборами застосовувала у свій час команда Віктора ЮЩЕНКА, а тепер – команда Віктора ЯНУКОВИЧА", - зазначив він.

"Можливо, це пов’язано з тим, що багато відомих фахівців в галузі конституційного і виборчого права, які працювали в Адміністрації В.ЮЩЕНКА, сьогодні працюють в Адміністрації В.ЯНУКОВИЧА. А може, з тим, що як Адміністрація В.ЮЩЕНКА, так і В.ЯНУКОВИЧА активно співпрацює і прислухається до думок американських політтехнологів", - припустив М.ТОМЕНКО.

Водночас він нагадав, що позиція фракції "БЮТ-Батьківщина" залишається незмінною. "Ми готові голосувати, але в тій версії, за якої у нас не буде жодної недоторканної особи в Україні. Наша позиція чітка: всі повинні бути рівними перед законом", - підкреслив заступник голови ВР.