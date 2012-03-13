Іващенко: мене викреслили з життя за показами кількох покидьків

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО переконаний, що буде виправданий якщо не українськими судами, то в Європейському суді з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ході засідання в Печерському районному суді Києва, у провадженні якого перебуває його справа.

«У мене немає жодних сумнівів, що після того, як буде рішення в цьому суді або, якщо треба, у вищих інстанціях, Європейський суд розгляне мою справу, я вийду на волю і буде виправданий. Але хто буде відповідати за те, що понад півтора роки викреслені з мого життя? Втім, я впевнений, винуватці будуть знайдені і покарані», - сказав В.ІВАЩЕНКО, зауваживши, що навряд чи для іміджу України буде потрібна «справа ІВАЩЕНКА проти України».

Продовжуючи виступ, колишній керівник Міноборони висловив переконання, що за понад півтора роки перебування в СІЗО він міг би зробити багато чого корисного для України. «За понад півтора роки я міг би зробити багато не для держави, вона є у вашому обличчі (суду – УНІАН) ворожою організацією, а для країни. За ті півтора роки я би зробив те, що подвоїв те добре, що я зробив раніше. Натомість мене викреслили з життя за показами 2-3 покидьків, з яких інші покидьки сфабрикували справу», - зазначив В.ІВАЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.