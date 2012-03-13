Російський експерт: Путін не піде на поступки на основі «братерства»

Президент Росії Володимир ПУТІН не піде на односторонні поступки Україні на «основі так званого братерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора Інституту країн СНД Володимир ЖАРИХІН сказав у Москві в ході круглого столу: «Підсумки виборів Президента Росії. Чи очікувати перезавантаження російсько-українських відносин».

«Залишкові спроби зі сторони українського керівництва отримати від Росії якісь преференції на основі так званого братерства, мовляв, ми вам скажемо декілька хороших слів, а ви нам знизите ціни на газ, із В.ПУТІНИМ уже не проходять і не пройдуть», - сказав В.ЖАРИХІН.

За його словами, Харківські угоди - це в чистому вигляді позиція В.ПУТІНА, коли рішення ухвалювалося за принципом: «у вас є проблема, тоді вирішіть наші проблеми, й тоді все буде добре. Питання з ЧФ РФ ви вирішили, ми вирішили вашу проблему з газом».

На думку експерта, в Україну не випадково було направлено Михайла ЗУРАБОВА як «прагматичну до цинізму людину». Експерт вважає, що тим сам характеризуються пропозиції, які висуває Росія, – «взаємний інтерес без лірики».

При цьому В.ЖАРИХІН підкреслив, що й формування Євразійського союзу, й формування великої Європи – всі ці геополітичні плани В.ПУТІНА передбачають найбільшу й найактивнішу участь України.

При цьому він зазначив, що українська партія влади, Партія регіонів, спочатку створювалася як партія українських олігархів.

«На мій погляд, для українських олігархів найголовніше в найближчі роки - активний максимально галасливий біг на місці у бік Європейського Союзу. Чому на місці? Тому що реальне входження України до ЄС для українських олігархів страшний сон, оскільки треба жити згідно із законом, чого вони не вміють», - сказав В.ЖАРИХІН.

За його словами, українська бізнес-еліта не хоче в Євразійський союз тому, що «російські олігархи можуть жити за поняттями ефективніше й успішніше, ніж вони, і побоюються російського впливу».

В.ЖАРИХІН підкреслив, що така позиція виключно негативно впливає на рейтинг Партії регіонів і може закінчитися «непростою ситуацією».