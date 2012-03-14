США: вибори у Сирії - це несерйозно

США не ставляться серйозно до ідеї президента Сирії Башара Асада провести парламентські вибори, заявила офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд.



Асад призначив вибори згідно з проектом нової конституції. Вибори пройдуть 7 травня.



"Парламентські вибори, які запропоновано проводити на тлі актів насильства по всій країні, - це викликає сміх", - цитує заяву РІА "Новости".



Сьогодні влада Сирії дали відповідь на пропозиції щодо врегулювання кризи в країні, передані їй спеціальним посланцем ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннаном. Про це повідомив під вівторок ввечері представник Аннана Ахмад Фаузі. За його словами, відповідь Дамаска «вивчається», подробиць Фаузі не навів.



Зі свого боку керівник Сирійської національної ради (СНС) Бурхан Гальюн повідомив, що ряд країн обіцяли опозиції зброю, однак вона поки налаштована на мирне вирішення кризи в Сирії. "Наша основна мета - політичне і дипломатичне врегулювання. Якщо цього не вдасться досягти, ці країни дотримають обіцянку і нададуть допомогу опозиції", - сказав глава СНС у вівторок в Анкарі після зустрічі з Кофі Аннаном.



З міста Хомс у вівторок надійшли повідомлення про загибель ще 20 осіб - в результаті акцій придушення з боку урядових сил, які ввійшли до кварталів Хомса, що контролювалися опозицією.



Війська, вірні Башару Асаду, у вівторок відбили у загонів опозиції місто Ідліб біля кордону з Туреччиною, повідомляє Радіо Свобода.