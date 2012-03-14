Янукович сходив із Бердимухамедовим в цирк

Президенти України та Туркменістану Віктор ЯНУКОВИЧ і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ відвідали благодійну виставу для дітей, яку представили в Києві артисти Національних цирків двох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, майстри циркового мистецтва України та Туркменистану підготували спільну програму для дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проект був реалізований під патронатом Президентів України та Туркменистану і спрямований на подальшу розбудову культурно-гуманітарних зв’язків і дружніх взаємин між народами.

Під час вистави глядачі побачили номери, підготовлені українськими та туркменськими артистами в різних жанрах циркового мистецтва. Свою майстерність зокрема продемонстрували артисти Національного цирку України та кінноспортивної групи «Галкиниш» Туркменистану.