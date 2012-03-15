Литвин тішиться, що перед виборами депутати почали менше прогулювати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН задоволений високою явкою народних депутатів для участі у голосуванні за обрання нового Уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив журналістам після того, як проголосував за кандидатуру нового Омбудсмена.

В.ЛИТВИН припустив, що чим ближче до виборів, тим депутати активніше ходитимуть до парламенту, оскільки Верховна Рада буде найкращою трибуною.

Спікер також додав, що зазвичай не бере участі у подібних голосуваннях, оскільки вважає, що голова ВР має голосувати лише тоді, коли виникає проблема нестачі голосів.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що в майбутньому потрібно зробити усе, аби голова парламенту був позафракційним та позапартійним.