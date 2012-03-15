Жодна із кандидатур на посаду омбудсмана у ВР не пройшла?

Жодна з двох кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не набрала необхідної кількості голосів.

Про це УНІАН повідомило джерело у Лічильній комісії ВР.

За словами співрозмовника агентства, за кандидатуру від фракції Партії регіонів Валерію ЛУТКОВСЬКУ проголосували 210 народних депутатів.

При цьому він не уточнив, скільки голосів віддано за кандидатуру Євгенія ЗАХАРОВА.