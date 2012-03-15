У ВР офіційно оголосили, що Омбудсмана сьогодні не обрали

У Верховній Раді України офіційно оголошено, що на посаду Уповноваженого ВР з прав людини нікого не обрано.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Лічильної комісії ВР Микола ШЕРШУН повідомив, що 392 народних депутата одержали бюлетені для голосування, а проголосував 391 депутат. При цьому недійсними визнано 27 бюлетенів, а 18 народних депутатів не підтримали жодну із кандидатур.

Як повідомляв УНІАН, на посаду Омбусдмена було висунуто дві кандидатури – Євгенія ЗАХАРОВА, який набрав 134 голоси, та Валерію ЛУТКОВСЬКУ, яку пітримали 212 депутатів.

За словами М.ШЕРШУНА, таким чином, Лічильна комісія вважає, що на посаду Уповноваженого ВР з прав людини не призначено жодної кандидатури.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив на вечірньому засіданні парламенту, що 16 березня розпочинається термін в 20 днів для пропонування кандидатур на посаду Омбудсмена.

В.ЛИТВИН, коментуючи результати голосування, сказав: "Це було таємне голосування, але я переконаний, що кожна фракція добре знає, як вони голосували, які маневри здійснювали".

Він нагадав, що для висування кандидатури на посаду Омбудсмена потрібно не менше 13 народних депутатів.

Як відомо, також кандидатуру на цю посаду може пропонувати і голова ВР.