Єфремов: податок на розкіш допоможе будувати справедливе суспільство

Народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що запровадження податку на розкіш допоможе побудувати в Україні справедливе суспільство.

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради у четвер, 15 березня, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Фракція Партії регіонів підтримує ініціативу Президента щодо запровадження податку на розкіш. Не може бути такого, щоб у нашій країні доходи багатих і бідних відрізнялися в 35 разів. У Європі, між іншим, відповідний показник у п'ять разів менший», - зазначив парламентарій.

За словами О.ЄФРЕМОВА, на сьогоднішній день розробка проекту закону про запровадження податку на багатство триває. А ось перелік предметів розкоші, які підлягатимуть оподаткуванню, стане відомим уже після того, як з'явиться сам законопроект. «Єдине, що мене турбує, - це те, щоб ми не знизили планку оподаткування до рівня середнього класу. Є люди, які лише починають нормально жити. Головне, щоб громадян, які «стають на ноги», додатково не навантажити фінансово», - додав політик.

«Свого часу фракція Партії регіонів була одним із ініціаторів скасування пільг для народних депутатів. Зараз ми вийшли з ініціативою скасування депутатської недоторканності. Ми переконані в тому, що депутати Верхової Ради повинні бути в такому ж становищі в суспільстві, як і решта всіх громадян», - резюмував О.ЄФРЕМОВ.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНКОВИЧ 13 березня, під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та депутатської групи «Реформи заради майбутнього», повідомив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу про визначення бази обчислення податку на нерухоме майно. Також він розповів про те, що планує внести окремий закон про запровадження податку на багатство.

Проте в Європейській Бізнес Асоціації вважають, що запровадження в Україні податку на багатство без попередньої підготовчої роботи матиме швидше негативні наслідки.

«Підвищення рівня оподаткування доходів працюючих громадян у вигляді заробітної плати в контексті впровадження оподаткування так званого багатства або розкоші лише поглибить соціальну нерівність, збільшить напругу в суспільстві, стримуватиме формування середнього класу, тобто загалом, може бути контрпродуктивним», - йдеться в повідомленні ЄБА.

В Асоціації зазначають, що в нинішніх умовах, тобто при очевидній недосконалості податкової системи в Україні, високому рівні тінізації економіки, доцільність збільшення ставок податку з доходів фізичних осіб для українців, які отримують високу заробітну плату, сумнівна.