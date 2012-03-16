Опозиція заблокувала трибуну і президію ВР

Депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували президію і трибуну ВР.

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували президію і трибуну Верховної Ради одразу після того, як на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС у роботі парламенту була оголошена перерва.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви мала відбутися нарада лідерів фракцій та керівництва парламенту щодо порядку денного роботи ВР на сьогодні. Зокрема, сьогодні планувалося розглянути два проекти постанов, що стосуються виконання Україною вимог резолюції ПАРЄ, а також два законопроекти щодо реформування нафтогазового комплексу.

У даний час у президії та біля трибуни ВР перебувають близько 30 народних депутатів. Двері до президії заблоковані стільцями.