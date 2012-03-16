Власенко заявляє, що на дві години став «в'язнем» Качанівської колонії

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що його майже дві години силоміць утримували в Качанівській виправній колонії у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник заявив журналістам на брифінгу в Харкові.

«Тільки що відбулася безпрецедентна подія. Тільки що мене ув’язненим дві години тримали в Кавчаніській колонії. Ви чули, напевне, гуркіт: це я робив спроби звідти вирватись, це я гуркотів у металеві двері. Мене не випускали звідти, мене утримували», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат наголосив, що з 10.50 до 13.05 його силою утримували у слідчій кімнаті. «Це була слідча кімната, мені вдалося вирватися на подвір’я, після цього мене затягли всередину. Мені вдалося погрюкати в двері, бо я побачив, що там є журналісти. Вони це помітили і затягнули мене всередину. Ми знаходилися в слідчій кімнаті, починаючи з 10.50 я робив спроби звідти вирватись, вони мене там утримували фізично, і у нас там відбувалася боротьба весь цей час», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На думку захисника, його силою утримували для того, щоб не допустити до журналістів, які в цей час були присутні в Качанівській колонії. «Це було зроблено з одною єдиною метою: щоб не допустити мого спілкування з журналістами, щоб не допустити спростування тої брехливої інформації, якою вас сьогодні робили спробу накачати», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що про інцидент буде поінформовано генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.

Адвокат підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО вчора підписала заяву на ім’я начальника колонії Івана ПЕРВУШКІНА з проханням зустрітися з журналістами. На думку С.ВЛАСЕНКА, ця зустріч не відбулася, оскільки влада приховує від громадськості реальний стан здоров’я ув’язненої.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Качанівській колонії провели «День відкритих дверей» для журналістів.