Хмельницьких журналістів очолив дядько губернатора

Хмельницьку обласну організацію Національної спілки журналістів України очолив Йосип ЯДУХА.

Як передає кореспондент УНІАН, 16 березня делегати XII звітно-виборчої конференції більшістю голосів проголосували за 67-річного Й.ЯДУХУ, який є т.в.о. редактора газети облдержадміністрації та облради “Подільські вісті”.

Попередній голова облорганізації Микола ШОКАЛО, який керував п’ять останніх років, відмовився від боротьби за крісло.

Також на конференції було обрано новий склад президії і секретаря облНСЖУ, затвердджено склад ревізійної комісії.

Й.ЯДУХА є рідним дядьком голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ.