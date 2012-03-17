Хмельницьких журналістів очолив дядько губернатора
12:15, 17 березня 2012Політика
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Попередній голова облорганізації НСЖУ Микола Шокало, який керував п’ять останніх років, відмовився від боротьби за крісло.
Хмельницьку обласну організацію Національної спілки журналістів України очолив Йосип ЯДУХА.
Як передає кореспондент УНІАН, 16 березня делегати XII звітно-виборчої конференції більшістю голосів проголосували за 67-річного Й.ЯДУХУ, який є т.в.о. редактора газети облдержадміністрації та облради “Подільські вісті”.
Попередній голова облорганізації Микола ШОКАЛО, який керував п’ять останніх років, відмовився від боротьби за крісло.
Також на конференції було обрано новий склад президії і секретаря облНСЖУ, затвердджено склад ревізійної комісії.
Й.ЯДУХА є рідним дядьком голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ.
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