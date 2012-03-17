Делегатів з’їзду ПР привітав Ху Цзіньтао

На ХІІІ з’їзді Партії регіонів, який проходить сьогодні у Києві, присутні представники кількох дружніх партій з ряду країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи з’їзд, голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він повідомив, що на з’їзіді присутні представники Групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті, партій «Єдина Росія», «Новий Азербайджан», Народно-демократичної партії «Нур Отан» (Казахстан), партії «Процвітаюча Вірменія», Партії справедливості і прогресу (Туреччина), Болгарської соціалістичної партії.

М.АЗАРОВ наголосив, що делегатам з’їзду Партії регіонів надіслав привітання генеральний секретар Компартії Китаю, голова КНР ХУ Цзіньтао.