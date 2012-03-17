Литвин порадив ПР, кого «ставити на місце»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що Партія регіонів має «ставити на місце» тих людей, які дають зневажливу оцінку деяким регіонам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІІІ Партії регіонів.

За словами В.ЛИТВИНА, «в гуманітарній сфері багато керівників, а немає єдиної лінії».

Він наголосив, що Партія регіонів «має ставити на місце тих людей, які виключно зневажливо постійно і систематично оцінюють ті чи інші регіони України, тих чи інших людей, ставлячи їх на друге місце, розглядаючи, як другий сорт».

«Так Україну – велику і сильну Україну - побудувати буде складно, а відтак і неможливо», - переконаний В.ЛИТВИН.