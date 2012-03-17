Наливайченко: Влада програє ці вибори з тріском

Громадсько-політичний діяч, екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що нинішня влада програє парламентські вибори.

Про це заявив під час народних зборів на підтримку єдиного списку опозиції у Бучачі Тернопільської області, повідомили УНІАН у прес-службі В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

На його думку, це станеться через провали влади в економіці, соціальній та зовнішній політиці.

«Влада програє ці вибори з тріском»,- наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, єдиний шанс для влади – це купити виборців фальшивими «соціальними ініціативами».

«Влада робитиме махінації з поділом округів, влада хоче змінити виборчий закон, а ще більше влада прагне розколу опозиції», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, єдність опозиції - це єдиний шанс подолати окупаційний режим.

«Зараз опозицію роз’єднують особисті конфлікти, які підживлюються владою. Ми мусимо бути об’єднаними, - заявив він. – «Неможливо йти на вибори трьома колонами, адже де три колони, там з’являться четверта і п’ята».

Він вважає, що єдиний опозиційний список та єдиний кандидат від опозиції на мажоритарний округ - формула української перемоги демократичних сил.

«Такий єдиний список можливий, коли буде створено єдину опозиційну партію», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У свою чергу, представники громадськості Бучаччини під час народних зборів, у яких взяли участь кількасот чоловік, підтримали ідею єдиного списку опозиції.

В ухваленій резолюції громадські активісти звернулися до лідерів опозиційних сил із закликом відкинути можливість походу на вибори кількома колонами та об’єднатися задля захисту української незалежності.

Зокрема, громадськість звернулася до Комітету опору диктатурі з проханням зробити все можливе для об’єднання опозиційних сил України.

«Тільки за умови єдиного опозиційного списку та висування узгоджених кандидатів на мажоритарних округах можлива перемога опозиції на виборах», - йдеться у резолюції.

Громадськість закликала політичні сили відкрити списки для нових облич. «Кандидатами мають ставати не лише професійні політики, а й представники громадських організацій та ініціатив, відомі громадські діячі, які вже чимало зробили для українського народу», - наголосили учасники зборів.

Крім того, учасники зібрання оголосили про початок кампанії «Український вибір-2012» - понадпартійний проект, який має на меті підтримати на місцевому рівні ініціативи опозиції та спільно боротися за чесні вибори.