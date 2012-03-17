Заступник губернатора потрапив у ДТП

В Черкаські області 16 березня при в'їзді в місто Умань близько 10 години ранку автомобіль,у якому їхав заступник губернатора Черкащини - керівник апарату Черкаської облдержадміністрації 36-річний Едуард ІВАКІН злетів із дороги. "Фольксваген Пасат" кілька разів перевернувся та полетів на узбіччя.

Як повідомляє сайт Вечірня Умань, за словами очевидців, швидкість машини була очевидно вищою за дозволену. На шаленій швидкості сріблястий „Фольксваген Пассат” зніс огорожу автобану Київ-Одеса, перекинувся на дах і завис на електророзподільній шафі просто над прірвою. Водій та пасажир заступника голови Черкаської облдержадміністрації у ДТП вижили – їх врятували подушок безпеки авто.

Того дня голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ проводив в Умані закриту нараду із силовиками. І заступник, якого в лютому призначили на цю посаду, поспішав на нараду.

За словами водія авто, на повороті на Умань під колесо потрапив щебінь з узбіччя.