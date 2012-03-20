Регіонал Мельник прийшов до Геращенко з трояндами

Народний депутат із фракції Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК вибачився у сесійній залі перед народним депутатом від НУ-НС Іриною ГЕРАЩЕНКО за інцидент, що стався на виборчій дільниці в Обухові.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку пленарного засідання П.МЕЛЬНИК підійшов до І.ГЕРАЩЕНКО з букетом троянд та щось їй сказав, приклавши руку до грудей (складалося враження, що таким чином П.МЕЛЬНИК вибачився).

В той же час І.ГЕРАЩЕНКО пересунула цей букет троянд зі свого робочого місця на інше місце.

У коментарі журналістам І.ГЕРАЩЕНКО сказала, що дана ситуація має вирішуватися на рівні фракції Партії регіонів. На переконання народного депутата, таким чоловікам, як П.МЕЛЬНИК, не місце в політиці.

І.ГЕРАЩЕНКО також повідомила, що вона звернулася із заявою до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися відносно інциденту на виборчій дільниці в Обухові. Зокрема, щодо застосування до неї фізичної сили з боку П.МЕЛЬНИКА.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” І.ГЕРАЩЕНКО на своїй сторінці у Facebook написала, що проситиме прокуратуру розслідувати напад на неї народного депутата від Партії регіонів П.МЕЛЬНИКА під час виборів мера Обухова Київської області 18 березня.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з колегами - депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро МЕЛЬНИК, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона заявила, що "вперше зіштовхнулося з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж, ми в різних вагових категоріях - цей МЕЛЬНИК великий огрядний чолов`яга, а я – метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою – нардепом, то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах".