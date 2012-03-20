Янукович зустрінеться з лідерами церков

21 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівниками церков.

Як повідомляє прес-служба глави держави, щороку в час Великого посту Президент України В.ЯНУКОВИЧ проводить традиційну зустріч зі зверхниками усіх церков, які є в Україні.

«Минулого року така зустріч у час Великого посту пройшла в атмосфері порозуміння і доброзичливості. Глава держави говорив із лідерами церков про те, як об’єднувати зусилля для розбудови держави, для того, щоб людина в Україні могла жити, вільно сповідуючи свої моральні цінності і переконання», - зазначає прес-служба.

Цього року така зустріч Президента України з керівниками церков запланована на 21 березня, початок - о 15.00 в Адміністрації Президента України.