5 тис. тонн непридатних боєприпасів досі чекають утилізації на Хмельниччині

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА заявляє, що в області необхідно утилізувати близько 5 тис. тонн непридатних боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прямій телефонній лінії.

“Ця цифра (5 тис. тонн - УНІАН) може коливатися, коли розпочнуться роботи. Наскільки мені відомо, жодна з областей держави не приступила до утилізації непридатних боєприпасів”, - зазначив В.ЯДУХА.

Губернатор Хмельниччини додав, що Міністерство оборони не провело перерозподілу коштів для початку робіт над утилізацією снарядів і не визначило ділянки, з яких першочергово потрібно їх вивозити.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 1 лютого ц.р. ухвалив Перелік боєприпасів, що підлягають утилізації у 2012-2016 роках. Ці боєприпаси зберігаються на 36 об’єктах Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України, що дислокуються на території 13 областей держави: Львівської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Одеської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської та Харківської, а також з АР Крим.

Вартість робіт з утилізації 120 тис. тонн непридатних боєприпасів - близько 972 млн. грн. Фінансування здійснюватиметься винятково за рахунок державного бюджету України.