Стецьків: КОД успішно працює над єдиним виборчим списком

На сьогоднішньому засіданні центрального Комітету опору диктатурі було прийнято рішення, що опозиційні партії, які не долають 5% бар’єр на парламентських виборах, не висуватимуть свої партійні списки в пропорційній частині. Про це УНІАН повідомив народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ.

«Натомість, ці націонал-демократичні партії матимуть змогу висувати своїх узгоджених кандидатів на мажоритарні округи. Окрім того, ці партії мають можливість пропонувати свої кандидатури для їх включення у єдиний виборчий список у пропорційній частині, який сьогодні готує опозиція», - повідомив Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, сьогодні КОД успішно працює над питанням єдиного списку, і його перспектива є цілком реальною.