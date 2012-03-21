Верховна Рада відмовилась чіпати Табачника

Верховна Рада не включила до порядку денного сесії проект постанови «Про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією про звільнення з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА».

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проголосували лише 141 (при необхідних 226 – УНІАН) із 415 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Народної партії.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «під керівництвом ТАБАЧНИКА відбувся практично повний провал державної політики в галузі освіти».

В документі також йдеться, що «не сумісними із високим статусом міністра і публічні висловлення Д.ТАБАЧНИКА антиукраїнської та антидержавної позиції по багатьох питаннях української історії та культури».