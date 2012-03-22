У Нижньому Новгороді у Волгу впав вертоліт

У Нижньому Новгороді (Росія) у річку Волга впав вертоліт.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС по Нижегородській області.

Для оцінки обстановки і організації взаємодії на місце події виїхала оперативна група ГУ МНС РФ по Нижегородській області.

За попередньою інформацією, вертоліт Bell 407 (належить АТ «Авіація загального призначення», дислокується в Московській області) заходив на посадку, зачепив лінію електропередач, розвалився на дві частини і впав у воду.

Для проведення пошуково-рятувальної операції в район події направлено два судна на повітряній подушці, водолазну групу, психологів.

На місці події працюють 79 осіб, а також і 22 одиниці техніки. Інформація про загиблих і потерпілих уточнюється.