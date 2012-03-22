Попов: Втілення Стратегії розвитку міста контролюватимуть кияни

Втілення Стратегії розвитку міста контролюватиме громадськість. Олександр Попов запросив учасників Громадської ради з реалізації Стратегії Києва до 2025 року до активної участі у її впровадженні в життя. Зокрема, представники ради, за словами очільника КМДА, мають стати громадськими кураторами всіх ініціатив документу, повідомляє прес-служба КМДА.

«Досвід громадського обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року довів, що кияни можуть і хочуть пропонувати власне бачення шляхів вирішення важливих для міста питань. І це бачення може бути надзвичайно корисним для столиці. Тож втілювати Стратегію ми повинні теж спільно з киянами і під контролем громадськості. Ми розширюємо практику діалогу з громадою і акцентуємо на значимості врахування думки киян при підготовці всіх важливих рішень», – наголосив Олександр Попов.

До впровадження ініціатив Стратегії приєднаються і представники міжнародних організацій. Так до реалізації проекту «Дніпровська перлина» Олександр Попов запросив долучитися Енріке Пеньялосу – голову Ради директорів Інституту транспорту та розвитку міста Нью-Йорк, міжнародного консультанта зі стратегії містобудівного розвитку та політики, колишнього мера міста Богота, що приїхав у Київ на запрошення голови КМДА.

«Реалізуючи Стратегію, ми спираємося на досвід розвинутих країн світу. А тому залучення міжнародної експертної спільноти до вирішення наших актуальних проблем буде вкрай корисним. Ми маємо вивчити можливості використання усіх позитивних надбань та прогресивних механізмів управління містом світового рівня і, передусім, стосовно вирішення транспортних проблем та містобудівної політики», – заявив Олександр Попов.

На засіданні Громадської ради розглянуто перші результати впровадження ініціатив Стратегії, представлено Робочу групу Радників голови Київської міської державної адміністрації, які разом зі структурними підрозділами адміністрації відповідатимуть за системну роботу з їх реалізації. Вони презентували плани з реалізації стратегічних ініціатив «Першокласна інфраструктура», «Ощадлива енергетика», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Дніпровська перлина», «Центр поруч з домом» та «Здоровий киянин». Також Олександр Попов окреслив пріоритетні напрямки впровадження ініціатив у поточному 2012 році.

«Ми плануємо проводити засідання Громадської ради кожні три місяці, це дозволить нам оперативно контролювати виконання Стратегії спільно з громадою», – сказав він.

Серед перших результатів реалізації Стратегії голова КМДА, зокрема, назвав активізацію роботи із залучення інвестицій у економіку столиці, запровадження нового інвестиційного процесу за принципом «єдиного вікна» та підготовку проектів першого Київського інвестиційного форуму. Останній, як відомо, відбудеться 29 березня. На форумі будуть представлені інвестиційні проекти, що спрямовані на виконання ініціатив Стратегії. Це передусім: будівництво міжнародного ділового району «Київ-Сіті», зведення 4-ої лінії метрополітену у напрямку мікрорайону «Вигурівщина-Троєщина», будівництво перехоплюючих паркінгів, а також створення першого інноваційного парку Bionic Hill.

Нагадаємо, що одним із розробників Стратегії розвитку Києва до 2025 року виступив Фонд «Ефективне управління», котрий спеціалізується на розробці та впровадженні програм економічного розвитку. Нині Фонд долучився і до реалізації усіх ініціатив Стратегії.

«Організація і проведення Форуму ще раз підкреслює, що Стратегія розвитку Києва до 2025 року – це максимально прикладний і готовий до використання інструмент, відповідно до якого Київ упродовж 15 років повинен стати столицею європейського рівня», – зазначила директор Фонду «Ефективне управління» Наталія Ізосімова.

Громадська рада Стратегії розвитку Києва до 2025 року складається із представників міської та центральної влади, великого та малого бізнесу, міжнародних організацій та ЗМІ, відомих українських експертів, діячів науки, культури та спорту.