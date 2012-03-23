Тігіпко: давайте разом сюди вступимо

Віце-прем'єр-міністр України, колишній лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО не приховує, що тепер, влившись в Партію регіонів, йому бути заступником голови цієї партії «не дуже комфортно», але заявляє, що тільки тут відкриваються великі можливості впливати на просування реформ в Україні та її модернізацію.

Про це він повідомив учора в Донецьку на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи передбачає С.ТІГІПКО після переходу до Партії регіонів, в майбутньому при необхідності знову реанімувати «Сильну Україну», зазначив, що партія - «це знаряддя досягнення мети» і на даному етапі він зробив саме такий вибір.

«Я прийняв рішення і не шкодую про це... Тому - йти, чи ні... Що буде в перспективі? Знаєте, партія - це знаряддя досягнення мети. У тебе є ідея, ти пішов на президентські вибори, домовився, побачив, що є підтримка, створюй партію і за допомогою цих людей, однодумців, рухайся далі. Побачив інші можливості - кращі, тоді будь чесним», - пояснив свою позицію С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що прийняв чесне рішення, тим більше перед майбутніми парламентськими виборами, коли «Сильній Україні» довелося б конкурувати з Партією регіонів.

«Мені прийти, і навіть заступником голови стати у Партії регіонів, напевно, не дуже комфортно. Там (у «Сильній Україні») я лідер, я щось можу вирішувати і так далі. Але я розумію, що по чесності, треба рухатися сюди, бо тут можливості набагато сильніші, набагато більше. Це раз», - сказав С.ТІГІПКО. І додав: «І друге - я ж теж чудово розумію, що ми зараз підемо на вибори, і, якби залишилася «Сильна Україна», ми почали б конкурувати, реально конкурувати».

Він закликав Партію регіонів взяти з «Сильної України» кращих, а своїх колишніх однопартійців наслідувати своєму прикладу, щоб змінити життя України на краще.

«Я сьогодні кажу - візьміть найцікавіших людей, які сьогодні не забруднені владою, які сьогодні хочуть реальних реформ, хочуть модернізації країни. Давайте разом сюди вступимо, і будемо робити ці зміни», - зазначив С.ТІГІПКО.

«Мене в політиці цікавить зміна, модернізація країни. Якщо є такі зміни - країна рухається вперед, вона стає більш конкурентною. Причому, рішення мають бути прораховані, але зміни різкі, глибокі, тому що інші теж не сплять, теж змінюють свої країни. Ми у складній ситуації, ми в хвості, що називається по цілому ряду змін. Ми повинні випереджати інших, рухатися. Тому робити такі зміни, для мене абсолютно зрозуміло, легше з великою, потужною партією, та тим більше, що, що називається, при владі», - підсумував віце-прем'єр-міністр.