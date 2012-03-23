Тюремники: Медики вмовляють Тимошенко лікуватися

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко вчергове відмовилась від лікування і не підписала "Інформовану згоду пацієнта на медичне втручання".

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби.

"22 березня висококваліфіковані лікарі м. Харкова вчергове запропонували Тимошенко пройти курс терапевтичного лікування та проведення комплексу реабілітаційно-оздоровчих процедур", - йдеться у повідомленні.

"У зв’язку з цим, засудженій було повторно надано для підписання "Інформовану згоду пацієнта на медичне втручання" із зазначенням в ній детального індивідуального комплексного плану лікування у відповідності до усіх рекомендацій німецьких лікарів", - зазначає прес-служба.

"Тимошенко знову відмовилась підписати запропоновану згоду та розпочати заплановане лікування. Про це було складено відповідний акт", - сказано в повідомленні.

У документі зазначається, що "лікарі МОЗ у присутності начальника медико-санітарної частини Качанівської виправної колонії вчергове звернули увагу Тимошенко на наявність медичних показань для проходження призначеного лікування висококваліфікованими (в тому числі німецькими) лікарями та забезпеченість установи необхідним медичним обладнанням та медпрепаратами".

Лікарі також попередили "засуджену про її особисту відповідальність за стан її здоров’я в подальшому при відмові від рекомендованого лікування".

ДПтС також зазначає, що за період перебування в установах пенітенціарного відомства Тимошенко понад 50 разів відмовлялась від медичних оглядів, інструментальних та лабораторних обстежень, а також тільки протягом лютого-березня п.р. 3 рази відмовлялась від проходження лікування, призначеного комісією висококваліфікованих німецьких та українських лікарів.

Українська правда