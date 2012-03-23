Аделаджу звинувачують у п'яти смертях

Пастора «Посольства Божого» Сандея Аделаджу звинувачують в п`яти смертях.

Як повідомляє газета "Сегодня",адвокат постраждалих від фінансової піраміди «Кінгз Кепітал» Іван Боднарук збирається клопотати, щоб випадки суїциду вкладників були розглянуті окремо і позначилися на вироку судді.

«Це стаття 120 - доведення до самогубства. Коли будуть дебати, я попрошу суддю, спираючись на свідчення рідних і свідків, винести окрему постанову про притягнення Сандея та інших підсудних до кримінальної відповідальності », - розповів Боднарук. Стаття передбачає до 5 років в`язниці. «Якщо ми доведемо, що це доведення до самогубства, їм дадуть максимальний термін - одним по 12, в тому числі і Сандею, іншим по 15 років», - говорить Боднарук.

За його словами, зневірені вкладники накладають на себе руки. «Повісився Володимир В. Вони з дружиною вклали в« Кінгз Кепітал »$ 16 тис. Дружина каже, що його вбило те, що Сандей, цей святий чоловік, як здавалося її чоловікові, так міг« кинути »своїх», - розповідає адвокат. Крім того, за його словами, раніше прихожанин з Києва з цієї ж причини напився таблеток, ще один помер від інсульту, дізнавшись про катастрофу піраміди, а жінка з Київської області прийшла особисто до Аделаджі і попросила повернути гроші, але він їй відмовив, після чого вона повісилася.

Був і ще один подібний випадок ... Сам Сандей, як відомо, свою провину не визнає і вважає, що крах «Кінгз Кепітал» і взагалі створення цієї піраміди до нього не має ніякого відношення. Мовляв, він не закликав нікого вкладати, а що роблять його парафіяни у вільний від служби час - не його справа. Вчора про все це він повинен був розповісти на черговому засіданні суду, де планувався його допит, але з`явилися ще цивільні позови від потерпілих за кордоном, і тому його довелося відкласти. «Лише 10% з усіх постраждалих від афери подавали позови. Багато хто не вірить, що можуть повернути гроші, деякі вважають Сандея невинним, а інші ще ходять в його церкву. Прочитали вже половину позовів. Могли переходити до допиту обвинувачених, зокрема, Сандея, але деякі потерпілі - за межами України, і хочуть приїхати. З 40 моїх клієнтів мінімальний розмір морального збитку кожного - 300 тис. грн. Матеріальний - від $ 1 тис. до $ 100 тис. », - говорить Боднарук.

За словами адвоката Андрія Федура, допитувати Аделаджу будуть тільки через рік, оскільки справа затягується. Сам процес може затягнутися ще на 2-3 роки. «Дивіться, з травня до березня прокурори читали обвинувальний висновок. Це майже рік. Хоча це можна було зробити за два тижні », - говорить Федур.