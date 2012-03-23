Литвин хоче відучити депутатів палити в кулуарах

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об’єднання «За майбутнє України без куріння».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

До цього об’єднання увійшло 68 народних депутатів, очолив його народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

В.ЛИТВИН, звертаючись до голови цього об’єднання, закликав його «провести роботу, щоб не палили у кулуарах Верховної Ради, для початку».