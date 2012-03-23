Порошенко у Facebook: Я прийняв рішення

Петро ПОРОШЕНКО на своїй сторінці у Facebook написав, що прийняв рішення стати міністром економіки України і виклав свої пропозиції щодо роботи на цій посаді.

«Останні тижні були для мене дуже непростими. Рішення, яке я мав прийняти, ймовірно, приймаються кілька разів у житті і даються нелегко. Приємною несподіванкою стала така кількість небайдужих до мене людей як серед друзів по Фейсбуку, так і серед журналістів, експертів та політиків. Основні застереження та ризики, які були висловлені: «Ви самі нічого не зміните», «Ви позбавляєте себе політичної перспективи», «Не допомагайте їм» тощо. Ваша щира участь у моїй долі та об’єктивні поради допомогли мені визначитись. Поставивши на одну чашу терезів особисті політичні амбіції, а на іншу – ситуацію в економіці… Рішення я прийняв», - написав П.ПОРОШЕНКО.

Він також зазначив, що перед тим як прийняти рішення, «стисло виклав свої пропозиції, які віддав Президенту». «Вважаю справедливим, якщо Ви так само будете ознайомлені з їх змістом. Це те, що я збираюсь робити», - додав він.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що європейські цінності та стандарти мають стати засадничими якостями економічної політики України. «Демократичні пріоритети розвитку повинні бути головними у державній політиці», - додав він.

При цьому він виклав такі пропозиції:

1. Прозора, спрощена і зрозуміла система державних закупівель.

2. Відкрита публікація статистичних показників економічного розвитку в загальнонаціональному, регіональному та галузевому розрізах за міжнародними стандартами. Забезпечення громадськості та інвесторів інформацією щодо поточного економічного стану. Приведення системи показників економічного розвитку до єдиних європейських стандартів.

3. Оцінка дій виконавчих органів щодо впливу на ВВП. Обов’язкова експертиза Мінекономіки фінпланів державних компаній та підприємств, оприлюднення їх фінансової звітності.

4. Захист бізнесу від силового тиску, ліквідація можливостей безпідставного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність. Введення фінансової відповідальності за завдання економічної шкоди.

5. Спрощення системи реєстрації прав власності. Відкритий доступ до ЄДРПОУ. Організація роботи чиновників з підприємцями за принципом «прозорого офісу».

6. Дерегуляція ведення бізнесу, скорочення переліку, спрощення порядку та зниження вартості надання послуг органами державної влади та державними підприємствами.

7. Реформування ринків енергетичних та продовольчих ресурсів у відповідності із європейськими стандартами та критеріями екологічної безпеки.

8. Трансформація системи національних проектів у перелік пріоритетних напрямків державної підтримки інвестицій, зокрема у сферах енергозбереження та диверсифікації джерел постачання енергоресурсів.

9. Дієва підтримка експорту шляхом впровадження системи експортного кредитування та страхування ризиків, політичної підтримки українських виробників на зовнішніх ринках.

10. Захист внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку іноземних виробників у відповідності з нормами та правилами СОТ. Протидія надходженню на український ринок недоброякісної та небезпечної продукції.

11. Створення цивілізованих умов для земельної реформи, які забезпечуватимуть захист прав власності земельних ділянок, сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва та залученню інвестицій в аграрний сектор. Законодавче врегулювання мінімальної ціни на землю та забезпечення розвитку інфраструктури села.

12. Докорінне реформування системи державних резервів стратегічних ресурсів.