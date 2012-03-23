Нардепи чекають під дверима Пшонки - він не приймає

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА відмовляється зустрітися з групою народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», які прийшли до Генпрокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, депутати мають намір передати лист-звернення з вимогою закриття кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

«Вже півгодини велика група депутатів чекає під приймальнею ПШОНКИ, і нас не хочуть приймати», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що до відомства прийшли близько 20 народних депутатів.

«Натомість до нас вийшли КУЗЬМІН і БЛАЖІВСЬКИЙ (заступники генпрокурора Ренат КУЗЬМІН та Євген БЛАЖІВСЬКИЙ - УНІАН) і сказали, що готові зустрічатися лише зі мною», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Він також повідомив, що депутати продовжують наполягати на зустрічі саме з В.ПШОНКОЮ.