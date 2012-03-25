ЗМІ: На «Свободі» відпрацювали нову «технологію» зняття кандидатів

На виборах мера Обухова представника ВО «Свобода» Валерія Воробця усунули від виборів вельми незвичайним чином.

Як повідомляє кореспондент ZN.UA, в лютого Валерія Воробця офіційно зареєстрували претендентом на посаду міського голови Обухова, видавши посвідчення кандидата в мери №3. Однак незабаром його терміново викликали до Київського окружного адміністративного суду. Виявилося, що довірена особа кандидата в мери від Партії регіонів звернулася з позовом до Обухівського міськвиборчкому.

Позивачу звідкілясь стало відомо, що Воробець перед реєстрацією здав не всі належні документи. Йшлося про заяву до міськвиборчкому про реєстрацію, тобто про документ, без якого ніхто б про реєстрацію навіть мови не заводив. Зауважимо, що члени міськвиборчкому голосували за відповідне рішення у повному складі. Якщо заява справді зникла, то могло йтися тільки про втрату чи крадіжку документа, що сталося вже після реєстрації. Тобто кандидат у цьому разі виявлявся потерпілою стороною.

На судове засідання не з’явилися ні голова міськвиборчкому, ні його секретар, які несуть відповідальність за цілість документів та видають посвідчення кандидату, ні півтора десятка членів комісії, які голосували за рішення про реєстрацію. Клопотання Воробця забезпечити явку свідків на засідання суду не взяли до уваги.

Міськвиборчком у суді представляла одна людина. Її зацікавленість у тому, щоб суд визнав рішення про реєстрацію кандидата недійсним, була абсолютно очевидною, повідомляє кореспондент ZN.UA. Вона не захищала інтересів міськвиборчкому, а підігрувала позивачеві, погоджуючись з усіма його твердженнями. Обидві сторони цього дивного процесу (позивач і відповідач) виглядали спільниками. У підсумку суд позбавив Воробця кандидатського статусу.