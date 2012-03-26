Литвин назвав кандидата на посаду голови Рахункової палати
17:57, 26 березня 2012Політика
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За словами спікера Верховної Ради, це кандидатура Романа Магути
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин найближчим часом внесе до парламенту кандидатуру першого заступника голови правління Ощадбанку на посаду голови Рахункової палати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Алмати.
За словами В.Литвина, це кандидатура Романа Магути.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня з посади голови правління Ощадбанку було звільнено В’ячеслава Козака.
Іншим рішенням наглядової ради на посаду в.о. голови правління Ощадбанку призначено Р.Магуту, який досі був першим заступником голови.
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