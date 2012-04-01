Янукович привітав Королеву Нідерландів і президента Ірландії

Тексти привітання опубліковані на сайті президента.

Президент України Віктор Янукович привітав Королеву Нідерландів Беатрікс з нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

В.Янукович зазначив, що Україна надає важливого значення розвитку плідного співробітництва з Нідерландами та висловив переконання, що Україна та Нідерланди мають великий потенціал для подальшого поглиблення співпраці в усіх сферах взаємного інтересу, а дружні стосунки, що існують між країнами, і надалі зміцнюватимуться на благо обох народів. З цієї нагоди В.Янукович побажав Беатрікс доброго здоров'я й успіхів у відповідальній діяльності, а дружньому нідерландському народові - миру, злагоди та процвітання.

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Президент України Віктор Янукович привітав президента Ірландії Майкла Хіггінса з нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

В.Янукович зазначив, що головним здобутком цих двох десятиліть він вважає створення і зміцнення справжнього партнерства між нашими країнами, що сприяє подальшому успішному розвитку двосторонніх стосунків: набуває нової динаміки торговельно-економічна співпраця, зміцнюються контакти між людьми.

В Україні високо цінують послідовну підтримку Ірландією курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі та сподіваються на її продовження у майбутньому, пише Президент і висловлюю переконання, що українсько-ірландські взаємини набудуть нового, ще глибшого змісту з укладенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Важливим етапом двостороннього співробітництва у форматі міжнародних організацій є взаємодія в рамках ОБСЄ під час цьогорічного головування Ірландії та наступного головування України, зазначає В.Янукович.

З нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин В.Янукович побажав М.ХІггінсу доброго здоров'я та подальших успіхів, а дружньому ірландському народові - стабільності та процвітання.