ДТП у Києві: зіткнулися ЗАЗ, ВАЗ і Фіат (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора у Києві на Броварському проспекті сталось зіткнення автомобілів „ЗАЗ” та „ВАЗ”, що рухались зі боку мосту Метро в напрямку станції метро „Лівобережна”. Після зіткнення автомобіль „ВАЗ” виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем „Фіат”, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля „Фіат” загинув на місці події (його особа з’ясовується), а водій та двоє пасажирів автомобіля „ВАЗ” з тілесними ушкодженнями доставлені до Київської лікарні швидкої допомоги.

На даний час провина учасників ДТП встановлюється.

Фото Магнолія-ТВ