Попов порахував, що у Києві невдовзі відкриється 150 тисяч вакансій

150 тисяч нових робочих місць з високим рівнем сучасного соціального захисту, конкурентними заробітними платами і хорошими перспективами для професійного росту молодих фахівців – такі результати невдовзі отримає Київ від підписання перших Меморандумів про співпрацю за результатами Київського інвестиційного форуму. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА , в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова столичної держадміністрації Олександр Попов.

«150 тисяч нових робочих місць з достойною заробітною платою на рівні сучасних соціальних стандартів – це мільярдні доходи в місцевий бюджет, а отже, можливість для київської влади збільшити соціальні виплати і підтримати бюджетну сферу, організувати перспективи престижної роботи для тих студентів, які зараз навчаються у столичних вишах. Ми говоримо про додатковий зарплатний фонд на рік – близько 4,5 мільярда гривень. Тобто це ще й суттєве покращення бізнес-середовища для малого бізнесу. Це не просто розвиток, це ривок в економіці столиці», – наголосив Олександр Попов.

Водночас голова КМДА наголосив, що процес підписання Меморандумів про співпрацю з українськими та іноземними інвесторами триватиме і надалі. Столиця має намір щонайменше подвоїти фінансовий результат форуму.

«Нині тривають консультації. Переконаний, що ми, якщо не щомісяця, то щокварталу будемо підписувати нові угоди про можливість співпраці з тим чи іншим інвестором. Головне, що ми розпочали цей процес, а для Києва – це новий етап у економічному розвитку. І це не завтра, не післязавтра, це вже сьогодні», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, Перший Київський інвестиційний форум відбувся 29 березня. Організаторами форуму виступили Київська міська державна адміністрація, фонд «Ефективне управління» та видання Financial Times. Київська міська державна адміністрація представила на форумі проекти на загальну суму 125 млрд. грн. За результатами заходу було підписано Меморандумів про співпрацю на суму близько 30 млрд. грн.