У Київському СІЗО кажуть, що зустріли Freedom House "щирістю і відвертістю"

Представники міжнародної правозахисної організації Freedom House (США) зустрілись у Київському СІЗО з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у СІЗО заявив начальник Управління Державної пенітенціарної служби України у місті Києві та Київській області Олександр Сайко.

«Сьогодні в рамках проведення візиту міжнародної правозахисної організації Freedom House з дозволу Апеляційного суду м. Києва нами було надано дозвіл на зустріч представників цієї організації з Юрієм Віталійовичем Луценком, який утримується у Київському слідчому ізоляторі. Зустріч проходила більше ніж півгодини, і про зміст і рішення, які там обговорювались невідомо, тому що це все проводилось конфіденційно», - сказав О.Сайко.

При цьому він повідомив, що представники Freedom House залишили Київське СІЗО приблизно о 16.00 і поїхали на зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Литвином.

«В цілому, на мій погляд, вони (представники Freedom House – УНІАН) залишились задоволеними щирістю і відвертістю, яку ми демонстрували, тому що на всі їх питання були надані грунтовні, вичерпні відповіді. Як мені здалося, в очах представників правозахисної організації було дещо розвінчано той міф про нелюдські умови тримання ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі, в тому числі і колишніх високопосадовців», - зауважив О.Сайко.

За його словами, представники Freedom House також відвідали медичну частину Київського СІЗО.

О.Сайко також наголосив, що під час відвідування СІЗО представники Freedom House перевірили та оглянули приміщення, в яких утримується Ю.Луценко, в яких раніше утримувалась колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, а також інші приміщення.

Як повідомляв УНІАН, вчора представники Freedom House звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням сприяти в організації їх візитів до ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. В.Пшонка запевнив у готовності в межах своєї компетенції сприяти цим зустрічам .

Наприкінці березня ц.р. Міжнародна правозахисна організація Freedom House повідомила, що знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.

В цілому, за оцінками Freedom House, Україна продовжує залишатися частково вільною країною.