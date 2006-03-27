Дані національного екзит-полу’2006: Захід, Центр, Південь і Схід

За уточненими результатами національного екзит-полу’2006, проведеного Фондом „Демократичні ініціативи”, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, на Заході України подолали 3% бар’єр і пройшли до Верховної Ради 6 партій та блоків.

Зокрема, згідно з даними, оприлюдненими на сайті exitpoll.org.ua., за Партію регіонів свої голоси у західній Україні віддали 5,2%, за Блок Юлії Тимошенко – 33%, блок “Наша Україна” – 34,1%, Соціалістичну партію України – 4,3%, Український народний блок Костенка і Плюща – 5,3%, Громадянський блок “ПОРА-ПРП” – 3,2%.

В Центральній Україні за Партію регіонів віддали свої голоси 11% виборців: БЮТ – 38,9%: “Наша Україна” – 17%, СПУ – 10,2%, КПУ – 3,6%, Народний блок Литвина – 4,3%.

На Півдні України Партія регіонів набрала 48,6%, БЮТ – 13,7%, “Наша Україна” – 6,7%, СПУ – 3,4%, КПУ – 4,3%, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 5,1%, партія “Віче” – 3%.

На Сході України 65,1% виборців віддали свої голоси за Партію регіонів, за БЮТ – 6,15%, “Нашу Україну” – 3,7%, КПУ – 4%, Блок Наталії Вітренко – 5,6%.