Турчинов розкаже, хто змусив «брехати» Щербаня-молодшого
11:07, 04 квітня 2012Політика
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Олександр Турчинов сьогодні проведе прес-конференцію на тему: «Хто і чому змусив сина Євгена Щербаня брехати?»
Олександр Турчинов
Захід відбудеться о 14.30 .
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», прес-конференція проходитиме за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.
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