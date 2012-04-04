Турчинов розкаже, хто змусив «брехати» Щербаня-молодшого

Олександр Турчинов сьогодні проведе прес-конференцію на тему: «Хто і чому змусив сина Євгена Щербаня брехати?»

Захід відбудеться о 14.30 . Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», прес-конференція проходитиме за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.

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