Наливайченко: Головне - запобігти фальсифікаціям, а не місця поділити

«Спільна дія опозиційних сил не може обмежуватися виключно розподілом місць у виборчих списках», - цитує слова політика прес-служба партії.

На його переконання, захист чесних парламентських виборів має стати пріоритетом для об’єднаної опозиції.

На думку В.Наливайченка, «нинішній режим активно готується до фальсифікації виборів, на що вказують відповідні законодавчі ініціативи та адміністративні заходи влади».

Зокрема, у новому законі про вибори свідомо закладена «лазівка», яка дає можливість маніпуляцій при визначенні меж округів. «Відсутність чітких критеріїв при формуванні округів дозволить владі зменшити кількість виборчих округів у опозиційних до влади регіонах, наприклад на Заході і в Центрі країни», - застерігає Наливайченко.

При цьому, відзначає він, округи можуть бути «нарізані» без врахування суміжності територій та розділити окремі міста чи райони, виходячи з єдиної логіки – забезпечити перевагу для провладних кандидатів.

На переконання В. Наливайченка, загроза цієї та інших виборчих маніпуляцій робить як ніколи важливим завдання захисту чесних виборів.

«Вже зараз на основі КОДу потрібно створити єдину структуру та дієві механізми для протидії спробам фальсифікації виборів, для мобілізації та підготовки членів виборчих комісій та спостерігачів, а не просто обмінюватися інформацію про можливі загрози», - наголошує політик.

«Спільна дія опозиційних сил не може обмежуватися виключно розподілом місць у виборчих списках. Перш за все, потрібно захистити право громадян на чесні вибори, бо без цього будь-які демократичні зміни в країні є неможливими», - підкреслив В.Наливайченко.