«Колядник» Зварич може відзначити травневі свята вже на зоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка повідомив журналістам на прес-конференції.

Генпрокурор нагадав, що після рішення Апеляційного суду, який залишив без змін вирок для І.Зварича суду першої інстанції, рішення вступило в законну силу.

За словами В.Пшонки, законом визначені строки для відправки засудженого з СІЗО до місця відбування покарання. «Я думаю, що це період, не більше як місяць, він вже буде в місцях позбавлення волі», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно екс-судді І.Зварича була порушена в грудні 2008 року - він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за прийняття незаконного рішення. І.Зварич переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва виніс вирок у справі І.Зварича. Він засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.