Луценко: Вовка і годувати не потрібно, він тільки в бік прокурорів дивиться

Таку думку Ю.Луценко висловив у ексклюзивному інтерв`ю УНІАН, коментуючи факт поновлення кримінальної справи проти С.Вовка.

"Це ще раз підтверджує, що я був правий, коли казав про те, що екс-міністра внутрішніх справ судить суддя, проти якого порушено кримінальну справу. Тож суддя Сергій Вовк, розглядаючи справи Луценка, Іващенка та інших, має чіткий вибір: задовольнити маячню Генпрокуратури або сісти самому. Чи посадять суддю Вовка? Не знаю, але дуже сумніваюся – у ГПУ ще стільки брудних справ! А Вовка тепер і годувати не потрібно, він тільки в бік прокурорів і дивиться", - сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховний Суд України у зв’язку з нововиявленими обставинами відправив на новий судовий розгляд кримінальну справу, порушену за винесення неправосудних рішень суддею Печерського районного суду Києва С.Вовком.

Таким чином було скасовано постанову Голосіївського районного суду та ухвалу Апеляційного суду столиці, якими було скасовано та підтверджено правомірність скасування порушення кримінальної справи стосовно С.Вовка. Справу повторно розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.